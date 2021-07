हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा, जेबीटी भर्ती घोटाले में हुई थी 10 साल की सजा

नई दिल्ली। हरियाणा ( Haryana ) के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल ( INLD ) के अध्यक्ष ओपी चौटाला ( OP Choutala ) तिहाड़ जेल ( Tihar Jail ) से रिहा हो गए। चौटाला की जेबीटी भर्ती घोटाले मामले में 10 वर्ष की सजा पूरी होने के बाद तिहाड़ जेल से रिहाई हुई।

जेल से रिहाई के बाद दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। अब चौटाला गुरुग्राम स्थिति अपने घर पहुंच गए हैं।

Former chief minister of Haryana, Om Prakash Chautala arrives at his residence in Gurugram after being released from Delhi's Tihar Jail pic.twitter.com/otEY6smsRI