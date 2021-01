Health Minister Harshvardhan बोले- कोविड वैक्सीन 'संजीवनी' की तरह काम करेगी, अफवाहों पर न दें ध्यान

नई दिल्ली। देश में शनिवार को राष्ट्रव्यापी कोरोना वैक्सीनेशन ( Corona vaccination ) का आगाज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करते हुए देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की भी अपील की। इस बीच भारत में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के साथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ( Union Health Minister Harsh Vardhan ) ने शनिवार को कहा कि कोविड टीका महामारी के खिलाफ लड़ाई में 'संजीवनी' ( sanjeevani ) की तरह काम करेगा। पोलियो और चिकन पॉक्स के खिलाफ भारत की जीत का जिक्र करते हुए, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में निर्णायक स्थिति में है।

I am very happy and satisfied today. We have been fighting against COVID-19 in PM's leadership for the last one year. This vaccine will work as a 'sanjeevani' in the fight against COVID-19, which has entered the final stage: Union Health Minister Harsh Vardhan pic.twitter.com/ma7EBNGmom — ANI (@ANI) January 16, 2021

हर्षवर्धन ने कहा कि हमने पहले पोलियो और चिकन पॉक्स के खिलाफ लड़ाई जीती है। भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ युद्ध जीतने के निर्णायक चरण में पहुंच गया है। कोविड वैक्सीन महामारी के खिलाफ लड़ाई में 'संजीवनी' की तरह काम करेगा। मंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में बोल रहे थे, जहां वह ड्राइव लॉन्च करने वाले कार्यक्रम का हिस्सा थे।

This is probably the biggest immunisation campaign against COVID anywhere in the world. India has tremendous experience in handling such issues. We have already eradicated polio and smallpox: Union Health Minister Harsh Vardhan pic.twitter.com/Ms3XAeZJOu — ANI (@ANI) January 16, 2021

एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और नीती आयोग के सदस्य विनोद के पॉल को मंत्री की मौजूदगी में कोविड -19 वैक्सीन का पहला डोज दिया गया था। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए, मंत्री ने मीडिया से अनुरोध किया कि वे 'मेड इन इंडिया' टीके - 'कोविशील्ड' और 'कोवैक्सीन' के खिलाफ अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ प्रमुख भूमिका निभाएं।

India is among the few countries which despite hardships, provided medicines & medical help to over 150 countries around the world. Whether it is paracetamol, hydroxychloroquine, or testing equipment, India has made every possible effort to save people of other countries: PM Modi pic.twitter.com/JOpHPe2OEo — ANI (@ANI) January 16, 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश बेसब्री से इस दिन का इंतजार रहा था। खुशी की बात है कि बहुत कम समय में ही कोरोना की वैक्सीन आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं बल्कि दो-दो मेड इन इंडिया वैक्सीन बना ली गई हैं। इतना ही नहीं कई और वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है।"