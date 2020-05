तंबाकू-सिगरेट पीने वालों के लिए जारी हुई चेतावनी, पैक पर दिखाई देंगी दो नई तस्वीर

नई दिल्ली। देश में बढ़ रहे कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के संक्रमण को रोकने के लिए अब केंद्र सरकार ( Central Govt ) ने एक और कदम उठाया है। तंबाकू ( Tobacco ) सेवन करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) ने तंबाकू उत्पादों ( Tobacco Product ) को लेकर अधिसूचना ( Notification ) जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक तंबाकू उत्पादों के नए पैक ( Packet ) पर अब नई चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही तंबाकू उत्पादों पर अब आपको दो नई तस्वीरें देखने को मिलेंगे।

ये नई तस्वीरें आपको दस बार तंबाकू सेवन को लेकर सोचने पर मजबूर कर देंगी।

इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों से सार्वजनिक स्थानों पर चबाने वाले तंबाकू के इस्तेमाल और थूकने पर रोक लगाने को कहा था।

लॉकडाउन से सुधरा वायु प्रदूषण, अब बिहार से दिखाई देने लगा माउंट एवरेस्ट, कई दशकों बाद ऐसा संभव

Union Ministry of Health and Family Welfare has issued a notification specifying new health warnings on tobacco products packs. pic.twitter.com/flv8IGDT10