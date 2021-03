Coronavirus ने बढ़ाई स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता, देश के 10 जिलों में सबसे ज्यादा केस

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देशभर में ऐसे 10 जिले हैं, जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा सक्रिय केस हैं। इन जिलों में पुणे, मुंबई, नागपुर, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु नगर, नांदेड, दिल्ली और अहमदनगर शामिल हैं। भूषण ने बताया कि देश का साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5.65 प्रतिशत है। जबकि यह एवरेज महाराष्ट्र में 23 प्रतिशत है।

महाराष्ट्र में कोरोना के 31,643 नए मामले, लॉकडाउन लागू करने पर विचार कर रही सरकार

There are 10 districts across the country that have the most number of active cases - Pune, Mumbai, Nagpur, Thane, Nashik, Aurangabad, Bengaluru Urban, Nanded, Delhi and Ahmednagar: Union Health Secretary Rajesh Bhushan#COVID19 pic.twitter.com/SkbzfPHgy6