मुंबई की रफ्तार पर बारिश ने लगाई ब्रेक, अगले 24 घंटे और पड़ सकता है भारी

मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दो दिनों से जारी बारिश कहर बनकर टूट रही हैं। बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। कई इलाकों में जलभराव के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़क यातायात, रेल और हवाई मार्ग प्रभावित हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलने में दिक्कतें हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश होने की आशंका जताई है।

ऑरेंज और ग्रीन लाइट अलर्ट जारी

हालांकि कुछ इलाकों में बारिश अभी थमी हुई है। इलाके में जलस्तर कम हो रहा है। बेस्ट बसें और कुछ सार्वजनिक टैक्सियां चलनी शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24-48 घंटे शहर और आसपास के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शुक्रवार और शनिवार के लिए लाइट ग्रीन अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने समंदर में हाई टाइड आने की भी आशंका जताई है। साथ ही लोगों से समंदर किनारे नहीं जाने की हिदायत दी है। समंदर किनारे NDRF और SDRF की टीमों को लगाया गया है।

Maharashtra: Water level has receded in almost all parts of Mumbai. NDRF teams are on alert and kept on stand by at Kurla, Parel and Andheri. #MumbaiRains (File pic) pic.twitter.com/7ILrgptGB9