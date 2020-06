Mumbai Rains: तेज हवाओं के चलते सीढ़ी से टकराया इंडिगो का विमान, कई इलाकों में जल भराव

नई दिल्ली। चक्रवाती तूफान निसर्ग ( Cyclone Nisarga ) का मार से अभी मुंबई ( Rain in Mumbai ) उबरा ही नहीं था कि लगातार हो रही बारिश ( Rainfall ) के बाद जल जमाव ( Water logging ) की स्थिति ने मानसून से पहले ही ( Monsoon in mumbai ) मुंबईवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। शनिवार सुबह हुई जोरदार बारिश ने एक बार फिर मायानगरी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया।

वहीं मुंबई एयरपोर्ट ( Mumbai Airport ) पर इंडिगो ( Indigo flight ) का एक विमान तेज हवाओं के चलते स्पाइस जेट ( Spice Jet ) की सीढ़ी से जा टकराया।

मुंबई में सुबह 7 बजे के आस-पास जोरदार बारिश हुई। इस बारिश के चलते सायन, किंग सर्कल और कांदिवाली जैसे कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई। इसकी वजह से लोगों का काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

दरअसल कोरोना संकट के बीच कई दिनों बाद मुंबई में ढील बढ़ाई गई थी, लेकिन बारिश ने एक बार फिर लोगों को घरों पर रुकने के लिए मजबूर कर दिया है।

निजी अस्पतालों की मनमानी पर सरकार सख्त, दे डाली बड़ी चेतावनी

Maharashtra: Due to strong winds today, an IndiGo aircraft was hit by a ladder of SpiceJet at Mumbai Airport, leading to some damage to wings & engine cowling of the aircraft. pic.twitter.com/4Epr3VGkr4

मानसून ( Monsoon ) की दस्तक से पहले ही मुंबई जल भराव की समस्या से जूझ रही है। शनिवार की सुबह हुई बारिश ने एक बार फिर तेज रफ्तार जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया।

मुंबई में सुबह हुई बारिश के दौरान कई पेड़ उखड़ गए। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे के पास विले पारले इलाके में भारी बारिश बीच कई पेड़ उखड़ने से पूरा रास्ता ही बंद हो गया है।

बारिश इतनी तेज थी कि मुंबई एयरपोर्ट के पास वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर एक बेस्ट बस जाकर कैब से टकरा गई। इससे बस में बैठे कई यात्री घायल हो गए। वहीं एयरपोर्ट पर इंडिगो का एक विमान भी सीढ़ियों से जा टकराया।

Maharashtra: Rain lashes several parts of Thane leading to waterlogged streets; visuals from Kalyan road.



India Meteorological Department has predicted partly cloudy sky with one or two spells of rain or thundershowers, for today. pic.twitter.com/fgg4mr5SrM