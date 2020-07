मौसम विभाग ने जारी किया Alert, दिल्ली समेत North India में भारी बारिश की संभावना

नई दिल्ली। मानसून की बेरुखी का सामना कर रहे उत्तर भारत ( Monsoon in north india ) के लिए भारतीय मौसम विभाग ने एक खुशखबरी जारी की है। हालांकि उत्तराखंड और बिहार में बारिश कहर बरपा ( Heavy to heavy rainfall alert ) सकती है। मौसम विभाग ( Indian Met Department ) के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बुधवार को बारिश रहेगी और रात के समय बारिश बढ़ेगी। दिल्ली में अगले 24 घंटे मध्यम से तेज़ बारिश ( heavy rainfall warning ) हो सकती है।

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और बिहार समेत उत्तर भारत में मानसून की बारिश का फिर से शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार में कई स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं, हिमालय के तराई क्षेत्रों से फिर से दक्षिणवर्ती होती अक्षीरी रेखा के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार बारिश होने की संभावना जताई गई है।

29-07-2020; 1545; Thunderstorm with moderate to heavy intensity rain with wind speed 20-40 KMPH would occur over and adjoining areas of Khekra, Loni Dehat, Hindon Air Force, Modinagar, Karawal Nagar, Seemapuri and most parts of East, North-East Delhi, New Delhi, Central Delhi,