सोनिया गांधी से मिले हेमंत सोरेन, JMM, कांग्रेस और राजद में मंत्रिमंडल पर बनी सहमति

नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कराने वाले महागठबंधन के बीच सरकार में हिस्सेदारी को लेकर सहमति बन गई है। झारखंड के मनोनीत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM designate Hemant Soren ) और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Congress Interim President , Sonia Gandhi) के बीच बुधवार शाम हुई मुलाकात में यह सहमति बनी। सोनिया और सोरेन की मुलाकात में जो सहमति बनी है, उसके मुताबिक झामुमो के हिस्से मुख्यमंत्री के अलावा पांच मंत्रीपद आएगा, और कांग्रेस को भी पांच मंत्री पद मिलेगा। जबकि राजद की तरफ से एक मंत्री बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राजद इस चुनाव में एक सीट ही जीत पाया है।

सोनिया गांधी ने न्योते को स्वीकार किया

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन 29 दिसंबर को रांची के मोहराबादी मैदान में एक भव्य शपथग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को न्यौता दिया, और सोनिया ने उनके न्यौते को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस अध्यक्ष से सोरेन की मुलाकात के दौरान झारखंड के कांग्रेस प्रभारी आर.पी.एन. सिंह भी मौजूद थे। इससे पहले रांची में मंगलवार को दिन भर गठबंधन दलों के बीच सरकार में हिस्सेदारी को लेकर चर्चा हुई थी।

Delhi: Jharkhand Mukti Morcha (JMM) leader & CM designate Hemant Soren met Congress interim President Sonia Gandhi to invite her for his swearing in ceremony. #Jharkhand pic.twitter.com/4fRUGan9xj