हिमाचल: सोलन में इमारत गिरने से 6 जवानों समेत अब तक 7 की मौत, रेस्क्यू जारी

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) के सोलन ( Solan ) में रविवार को एक इमारत (ढाबा) अचानक गिर गई। इस हादसे में 6 जवानों समेत अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि, 28 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अभी 7 जवानों के दबे होने की आशंका जताई गई है। फिलहाल, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन ( rescue operation ) जारी है।

कुम्हारहट्टी में रविवार को एक इमारत अचानक गिर गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त वहां 37 लोग मौजूद थे, जिनमें 30 भारतीय सैनिक शामिल थे।

पढ़ें- हिमाचल प्रदेश : सोलन में गेस्ट हाउस की इमारत गिरी, 3 की मौत, मलबे से 23 लोगों को निकाला गया

सभी सैनिक इमारत के अंदर मौजूद ढाबे में खाना खाने के लिए रुके थे। इस भीषण हादसे से पूरा इलाका दहल उठा। आनन-फानन में मौके पर राहत-बचाव कार्य शुरू किया गया।

मलबे से 6 जवानों के साथ-साथ एक आम नागरिक का शव बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 7 जवान अब भी गायब हैं।

इधर, भारी बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में जवानों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पंचकूला से नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ( NDRF ) की टीम को बुलाया गया है।

अनुमान लगाया जा रहा है कि आज दोपहर तक राहत बचाव कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

पढ़ें- मौसम का अलर्टः दिल्ली-हरियाणा में चलेगी धूलभरी आंधी, 10 राज्यों में होगी भारी बारिश

Himachal Pradesh Chief Minister Jai Ram Thakur visits the building collapse site in Solan. Around 17 Army personnel & 11 civilians rescued so far. 6 Army & 1 civilian casualties reported, 7 Army personnel are still feared trapped. pic.twitter.com/d713ic3T4j

वहीं, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि उन्होंने बचाव कार्य को लेकर सीएम जयराम ठाकुर से बात की है और वह अभियान की निजी तौर पर निगरानी कर रहे हैं।

प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि आज राहत-बचाव कार्य पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दर्दनाक घटना की जांच कराई जाएगी।

बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त जवानों के साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद थे।

Solan Dy Commissioner KC Chaman on building collapse in Solan: Around 17 Army personnel & 11 civilians rescued so far. 6 Army & 1 civilian casualties reported, 7 Army personnel are still feared trapped. Search&rescue operation to be completed by today afternoon. #HimachalPradesh pic.twitter.com/knjLdXAMEY