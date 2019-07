हिमाचल प्रदेश : सोलन में गेस्ट हाउस की बिल्डिंग गिरी, 3 की मौत, मलबे से 22 लोगों को निकाला गया

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश कहर बनकर टूट रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के सोलन के कुमारहट्टी में गेस्ट हाउस की बिल्डिंग गिर गई ( kumarhatti Building Collapsed ) है। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई है। जबकि 22 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इसमें 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीन लोगों की हालत गंभीर है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि भारी बारिश के चलते यह दुर्घटना हुई है। सीएम ने कहा कि सेना के जवान नाश्ता के लिए रुके हुए थे।

राहत और बचाव कार्य जारी

बताया जा रहा है कि सोलन के कुमारहट्टी गेस्ट हाउस में लोग खाना खा रहे थे । इसमें सेना के जवान भी खा रहे थे। इसी दौरान इमारत भरभरा कर गिर गई। जिसके बाद राहत और बचाव कार्य जारी है।

#HimachalPradesh: The building that collapsed in Kumarhatti was a 'Dhaba'. 30 Army men & 7 civilians were present at the spot. 18 Army men & 5 civilian rescued. 2 bodies recovered. 14 feared trapped; rescue operations continue pic.twitter.com/6L3EvfELt9 — ANI (@ANI) July 14, 2019

ढाबा मालिक की पत्नी की मौत

सेना के 35 जवान समेत कई लोग इस मलबे में दब गए थे। हालांकि अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि ढाबा मालिक की पत्नी की मौत हो गई है। वहीं एक जवान की भी मौत हो गई। आपदा प्रबंधन के डायरेक्टर डी सी राणा के मुताबिक दो लोगों की मौत हुई है। राहत और बचाव कार्य जारी है।

Director cum Special Secretary Revenue & Disaster Management, DC Rana: Two people dead & 22 have been rescued after a building collapsed in Kumarhatti, earlier today. #HimachalPradesh https://t.co/gzTlNicxmm — ANI (@ANI) July 14, 2019

Himachal Pradesh: 10 people rescued from the debris of a building in Kumarhatti that collapsed today. Director cum Special Secretary Revenue & Disaster Management DC Rana, says, "total 25 persons were on the spot. It is raining heavily. NDRF team from Panchkula moving" — ANI (@ANI) July 14, 2019

NDRF की टीम रवाना

डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर डी सी राणा ने कहा कि 25 लोग वहां पर मौजूद थे। भारी बारिश के कारण यह हालात बने हैं। हालांकि पंचकूला से एनडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है। वहीं सोलन से एंबुलेंस और बचाव टीम को रवाना किया गया है। वहीं हेलीकॉप्टर को भी स्टैंड बाई मोड पर रखा गया है।

बारिश बनी मुसीबत

दरअसल हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं नदी-नाले उफान पर हैं। नदी- नाले के कीचड़ सड़कों पर और घरों में जा रहा है। इससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं पर्यटक भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं । प्रशासन ने लोगों से बाहर नहीं निकलने को कहा है। फिलहाल सड़कों पर जमा मलबा हटाने का काम जारी है।