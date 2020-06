Home Ministry का बड़ा फैसला- Delhi में Door-to-door survey पर लगाई रोक

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ( Union Ministry of Home Affairs ) ने दिल्ली में कोरोना ( Coronavirus in Delhi ) की जांच के लिए शुरू की गई डोर टू डोर स्क्रीनिंग ( Door-to-door survey ) पर रोक लगा दी है। इससे पहले दिल्ली सरकार ( Delhi Government ) ने पूरे शहर में डोर-टू- डोर स्क्रीनिंग ( Door-to-door screening ) करने के लिए कहा था। इसके तहत छह जुलाई तक लगभग 35 लाख घरों की स्क्रीनिंग होनी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के लिए की जा रही डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है, ताकि स्क्रीनिंग की कार्रवाई प्राथमिकता से कंटेनमेंट जोन ( Containment Zone) में की जा सके।

Door-to-door survey will be done first in containment zones on priority basis by July 6 (date extended as number of containment zones has increased to 435). This will be followed by door-to-door survey in entire Delhi: MHA officials