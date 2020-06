PM Narendra Modi मंगलवार शाम 4 बजे देश को करेंगे संबोधित, Unlock 2.0 पर रखेंगे विचार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) एक बार फिर देश से मुखातिब होंगे। वह मंगलवार की शाम चार बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे ( PM Narendramod will address the nation )। प्रधानमंत्री कार्यालय ( PMO ) के ट्विटर हैंडल ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ( PM Modi ) अनलॉक 2.0 ( Unlock 2.0) और देश के मौजूदा हालात पर अपने विचार रखेंगे। चीन से सीमा पर चल रहे तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन को लेकर लोगों में और उत्सुकता है।

