Maharashtra में कम नहीं हुआ Coronavirus का खतरा, CM Uddhav Thackeray ने जनता से मांगा सहयोग

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Maharashtra CM Uddhav Thackeray ) ने लॉकडाउन ( Lockdown ) प्रतिबंध 30 जून के बाद भी जारी रहने के रविवार को संकेत दिए, हालांकि अर्थव्यवस्था ( Indian Economy ) को पटरी पर लाने के लिए अनलॉकडाउन ( Unclock ) प्रक्रिया को धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है। ठाकरे ने आज अपराह्न में राज्य को संबोधित करते हुए कहा, "ऐसा मत सोचिए कि 30 जून के बाद लॉकडाउन प्रतिबंध खत्म हो जाएगा .. कोविड-19 ( COVID-19 ) का खतरा अभी भी राज्य पर मंडरा रहा है और सभी सावधानी बरतने की जरूरत है।"

Day after tomorrow we will be observing National Doctors' Day. They are fighting for us, I offer my gratitude to them. #COVID19 is not over yet, we will tackle this issue together. We should not be restless and go out unnecessarily: Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray pic.twitter.com/woE8GZludt