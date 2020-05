गृहमंत्रालय ने राज्यों को लिखा खत, प्रवासी मजदूरों की देख-रेख के साथ चलाएं ज्यादा ट्रेनें

नई दिल्ली। लॉकडाउन-4 ( Lockdown ) में घर वापसी के लिए बेताब प्रवासी मजदूरों ( Migrant Labour ) की हादसों में हो रही मौत के बीच केंद्रीय गृहमंत्रालय ( Home Ministry ) एक बार फिर हरकत में आया है। मुख्य सचिव अजय भल्ला ( Ajay Bhalla ) ने प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर चिंता जाहिर करते हुए सभी राज्यों को एक खत लिखा है।

इस खत में सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों के लिए ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चलाने को कहा गया है। खत में प्रवासी श्रमिकों के संकट को कम करने के लिए कई कदम उठाने के सुझाव भी दिए गए हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि रेल मंत्रालय ( Railway Ministry ) से समन्वय कर सभी राज्य ज्यादा से ज्यादा विशेष ट्रेनें ( Special Train ) चलाएं।

