बिहार के भागलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, 9 प्रवासी मजदूरों की मौके पर मौत

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के बढ़ते खरते के बीच प्रवासी मजदूरों ( Migrant Labour ) की घर वापसी बदस्तूर जारी है। लेकिन एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ हादसों की मार ने प्रवासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक बार फिर प्रवासी मजदूर दर्दनाक हादसे का शिकार हुए हैं। ताजा मामला बिहार ( Bihar ) का है। जहां के भागलपुर ( Bhagalpur ) जिले के नवगछिया में मंगलवार सुबह ट्रक और बस आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई।

इस भीषण टक्कर में 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक ये भीषण सड़क हादसा खरीक थाना क्षेत्र के अम्भो चौक के पास एनएच-31 पर हुआ है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अलग-अलग हादसों में अब तक 200 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की मौत हो चुकी है।

Bihar: At least 9 labourers dead & several injured after a truck & a bus collided in Naugachhia, Bhagalpur. The truck in which the labourers were travelling, fell off the road following the collision. Rescue operation underway. pic.twitter.com/rGVxw6xQVh