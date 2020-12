नए साल में और बढ़ जाएगी वायुसेना की ताकत, आएंगे तीन Rafale fighters

नई दिल्ली। भारतीय वायु सेना की ताकत में नए साल की शुरुआत के साथ ही इजाफा होने जा रहा है। कम से कम तीन और रफाल फाइटर जेट्स के आगमन के साथ देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। इससे पहले नवंबर में भी रफाल की एक खेप देश में पहुंची थी। रफाल लड़ाकू विमानों का यह बैच भारतीय वायुसेना में फ्रांसीसी मूल के विमानों की डिलीवरी का तीसरा बैच होगा। भारत सरकार ने 59,000 करोड़ रुपये की लागत से कुल 36 युद्धक विमानों (दो स्क्वाड्रन के बराबर) का आदेश दिया है।

इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया, "कम से कम तीन रफाल जेट अगले महीने भारत पहुंचेंगे। अभी भी तारीखों पर काम किया जा रहा है। ये विमान रास्ते में बिना कहीं रुके फ्रांस से उड़ान भरकर सीधे जामनगर पहुंचेंगे। इनमें भारतीय और फ्रांसीसी टैंकरों द्वारा हवा में उड़ने के दौरान ही ईंधन भरा जाएगा।"

सरकार से सरकार के बीच हुए समझौते के तहत सितंबर 2016 में फ्रांस को रफाल जेट का आदेश दिया गया था। जनवरी में तीन जेट्स की इस डिलीवरी के साथ ही भारतीय वायुसेना के पास रफालल की संख्या 11 तक पहुंच जाएगी। इससे पहले भारतीय वायुसेना के तीन रफाल फाइटर जेट्स का दूसरा बैच अंबाला में अपने होमबेस से उड़ान भरने से पहले नवंबर की शुरुआत में फ्रांस से गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंचा था।

#RafaleInduction IAF has formally inducted the #Rafale aircraft in 17 Squadron 'Golden Arrows' today, at Air Force Station, Ambala. The ceremony also marks #Rafale ’s full operational entry into IAF. Glimpses of the Rafale in action with IAF. pic.twitter.com/WfohU5vMET

भारतीय वायुसेना द्वारा आदेश दिए गए 36 में पांच रफाल जेट विमानों का पहला बैच 29 जुलाई को अबू धाबी के पास अल ढाफरा एयरबेस में एक स्टॉपओवर के बाद अंबाला एयरबेस पहुंचा था। हालांकि इसे वायुसेना में शामिल किए जाने का औपचारिक समारोह 10 सितंबर को हुआ था।

ज्यादा लड़ाकू विमानों के आगमन से चीन के साथ सैन्य तनाव के बीच लद्दाख थिएटर में इन एडवांस्ड जेट को जल्द से तैनात करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा। भारतीय वायुसेना लद्दाख में लड़ाकू विमानों का संचालन कर रही है- जहां सीमा विवाद के बीच चीन द्वारा किसी भी उकसावे से निपटने के लिए सेना हाई अलर्ट पर तैनात है।

आईएएफ अगले हर दो महीने में तीन से चार रफाल जेट को अपने बेड़े में शामिल करेगी। सभी 36 विमानों के इस साल के अंत तक इसके लड़ाकू बेड़े में शामिल होने की संभावना है। दूसरा रफाल स्क्वैड्रन पूर्वी क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए पश्चिम बंगाल के हासीमारा में स्थित होगा।

#WATCH: The three #Rafale fighter aircraft took off from a French airbase and reached India after three mid-air refuelling en route. The aircraft took over 8 hours to reach directly from France showcasing the long-range operational capability of the Air Force https://t.co/KINPvxiop8 pic.twitter.com/jrdq24RLsw