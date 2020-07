COVID-19 Vaccine की लॉन्चिंग पर सवाल, ICMR ने कहा वैश्विक मानदंडों के अनुरूप हो रहा तेजी से काम

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic ) के बीच इसकी वैक्सीन बनाने में दुनियाभर की कंपनियां जुटी हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक विश्व भर में 147 वैक्सीन पर काम चल रहा है, जबकि 17 वैक्सीन इंसानी परीक्षण के चरण में हैं। इस सबके बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) 15 अगस्त तक कोरोना वायरस के स्वदेशी टीके ( covid-19 vaccine ) की लॉन्चिंग की खबर ने चिकित्सा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। हालांकि अब काउंसिल ने इस संबंध में स्पष्टीकरण देकर बताया है कि महानिदेशक के पत्र का मतलब वैक्सीन को जल्दी लाने के लिए हर संभव प्रयास के साथ ही लाल फीताशाही को इसमें बाधा नहीं बनने देना है।

दरअसल, आईसीएमआर ( ICMR News ) द्वारा देश के इंस्टीट्यूट्स को कोविड वैक्सीन के परीक्षण को लेकर पत्र लिखने के बाद स्वास्थ्य विशेषज्ञों में ही नहीं बल्कि राजनेताओं में भी इस बाबत बहस छिड़ गई। सरकार पर टीके को जल्दबाजी में लाने के लिए स्वास्थ्य मानकों की अवहेलना किए जाने का भी आरोप लगाया जाने लगा। इन सबके बाद ICMR द्वारा एक बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक वैक्सीन निर्माण की प्रक्रिया को वैश्विक स्तर के स्वीकृत मानदंडों के अनुरूप ही चलाया जा रहा है और लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

ICMR द्वारा जारी ताजा बयान के मुताबिक काउंसिल वैक्सीन विकसित करने के लिए दुनियाभर में इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया का ही पालन करते फास्टट्रैक ट्रायल अपना रही है। इसके अंतर्गत इंसानों-पशुओं पर टीके का एक ही साथ ट्रायल ( Coronavirus vaccine clinical trial ) किया जाता है।

ICMR process to develop vaccine to fight Covid 19 pandemic as per globally accepted norms of fast tracking.

Safety and interest of people of India the topmost priority pic.twitter.com/qzO6yNCYh0