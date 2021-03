स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले- ‘टीका लेने के 4 दिन बाद किसी की मौत हो तो वैक्सीन जिम्मेदार नहीं’

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोनावायरस वैक्‍सीन का पहला शॉट लगवाा। पीएम के वैक्सीन लेने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि उन्होंने COVAXIN लगवाई है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात इस लिए बताई क्योंकि इसे लेकर सोशल मीडिया पर कई कई तरह की अफवाहें हैं। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, ‘वैक्सीन लगाने के 4 या 10 दिन बाद किसी की मौत हो जाती है तो इसे टीके को जिम्मेदार नहीं मानें। एक्सपर्ट्स ने इस बात की पड़ताल की है, अब तक कोरोना की वैक्सीन लगने से एक भी मौत नहीं हुई है।

"सेल्फी विद पत्रिका" में आप भी पा सकते हैं पत्रिका के फेसबुक पेज पर आने का मौका

If someone dies 4 days or 10 days after inoculation, you can't link it to vaccination. Every death has been scientifically investigated. High powered experts committee evaluate it, no case has come yet that death is vaccine-induced: Union Health Minister Dr Harsh Vardhan https://t.co/z9cWIFq77B