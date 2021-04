ऑनलाइन कक्षा में आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला, आईआईटी प्रोफेसर को बर्खास्त करने की मांग

नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के एसोसिएट प्रोफेसर द्वारा ऑनलाइन कक्षा में अनुसूचित जाति, एससी और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑनलाइन कक्षा में शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थी भी मौजूद थे। इस घटना के बाद से मांग की जा रही है कि प्रोफेसर को काॅलेज से बर्खास्त किया जाए।

Look at the savarna caste arrogance of Prof Seema Singh IIT Kharagpur who is abusing students & parents of Prep English Course (for SC/ST & PD Candidates). She should be booked under Prevention of Atrocities Act and terminated from her post.

1/n

see video https://t.co/b8uJyGZ4SK