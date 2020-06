India-China dispute: आज फिर शुरू हुई दोनों देशों की सैन्य वार्ता, कल नहीं निकला था नतीजा

नई दिल्ली। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा ( Line of Actual Control ) पर हिंसक झड़प को लेकर गलवान घाटी में ( Tension In Galwan Valley ) भारतीय और चीनी सेना ( Indian army vs chinese army ) के बीच तीन घंटे चली सैन्य वार्ता बुधवार को बेनतीजा ही खत्म हो गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि यह चर्चा आज यानी गुरुवार फिर से जारी रहेगी।

भारत-चीन की सेनाओं के बीच ( india-china dispute ) यह गलवान नदी के दक्षिणी तट पर हिंसक झड़प हुई थी। पूरब से पश्चिम की ओर बहती यह नदी आगे जाकर श्योक नदी में मिल जाती है। जहां इस हिंसक झड़प ( INDIA CHINA STANDOFF ) में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, वहीं चीन के भी 30 सैनिकों के मारे जाने ( chinese soldiers ) की सूचना सामने आ चुकी है। चीन के मीडिया हाउस द्वारा इसकी सूची भी जारी कर दी गई है।

दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई चर्चा यह सुनिश्चित करने के लिए हुई है कि चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी ( PLA ) गलवान घाटी से अपने सैनिकों को वापस हटाने के साथ ही चीनी सैनिकों के रहने के लिए लगाए गए सभी मिलिट्री ग्रेड टेंट्स हटा ले।

संघर्ष ( india-china border issue ) के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने घटनास्थल पर फिर से जवानों को तैनात कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैन्य अधिकारियों ने चीनी समकक्षों को दो टूक जवाब दे दिया है कि उन्हें हर सूरत में पीछे हटना होगा।

Major General-level talks to be held today at 10:30 am to resolve the issues related to the violent face-off in Galwan area on June 15-16: Indian Army sources

भारतीय सेना ( Indian Army ) के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, "दोनों देशों के बीच सैन्य बातचीत गुरुवार को भी जारी रहेगी। भारत की ओर से नियुक्त एक मेजर जनरल गुरुवार को अपने चीनी समकक्ष के साथ फिर इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे।"

इससे पहले भारतीय सेना की 3 डिविजन के कमांडर मेजर जनरल अभिजीत बापट ने चीनी अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान 15-16 जून की दरम्यानी रात हुई घटना के संबंध में कई बातें सामने रखीं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात चीन के सैनिकों ने करीब 120 भारतीय सैनिकों को घेर लिया था। इसके बाद भारतीय सैनिकों की बुरी तरह पिटाई की थी, जिसमें 20 सैनिक शहीद हो गए थे।

चीन के मीडिया ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने मारे गए 30 सैनिकों के नामों की सूची जारी की है। वहीं, भारत ने इस झड़प में एक कमांडिंग ऑफिसर सहित शहीद 20 जवानों के नाम की सूची पहले ही जारी कर दी थी।

अब भारत के साथ चीन की सीमा की सुरक्षा की देखरेख करने वाले पश्चिमी थिएटर कमान के एक प्रवक्ता ने भारतीय कार्रवाई में मारे गए 30 चीनी सैनिकों के नाम जारी किए हैं।

Talks between Major Generals of India and China in #GalwanValley are over. The talks have remained inconclusive as no immediate disengagement or change in ground has taken place. More talks to take place in the coming days: Sources