Exclusive on India-China dispute: चीन ने आखिरकार माना, Indian Army के साथ झड़प में PLA के 30 सैनिक मारे गए

नई दिल्ली। चीन और भारत के बीच लद्दाख ( Tension In Galwan Valley ) स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा ( Line of Actual Control ) पर हुई हिंसक झड़प के बाद हुई तनातनी ( india-china dispute ) के दो दिन बाद पड़ोसी देश ने बड़ी बात स्वीकार की है। चीन ने इस हिंसक झड़प में अपने 30 सैनिकों ( Chinese Army ) के मारे जाने की पुष्टि की है। चीन के मीडिया ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने दोनों देशों की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प ( INDIA CHINA STANDOFF ) में मारे गए 30 सैनिकों ( chinese soldiers ) के नामों की सूची जारी की है। वहीं, भारत ने इस झड़प ( india-china border issue ) में एक कमांडिंग ऑफिसर सहित शहीद 20 जवानों के नाम की सूची पहले ही जारी कर दी थी।

रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून की रात को लद्दाख की गालवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच गंभीर रूप से हिंसक झड़प ( Indian army vs chinese army ) हो गई थी। इस संबंध में भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि उसके 20 सैनिक शहीद हुए थे। हालांकि चीन की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई आंकड़ा सामने नहीं आया था। हांलाकि अब भारत के साथ चीन की सीमा की सुरक्षा की देखरेख करने वाले पश्चिमी थिएटर कमान के एक प्रवक्ता ने भारतीय कार्रवाई में मारे गए 30 चीनी सैनिकों के नाम जारी किए हैं।

इन 30 नामों की सूची में पहला नाम मेजर लिन जियाहो (शाओ ज़िआओ) का है। इसके बाद दूसरा नाम कैप्टन मेंग जियांग (शांग वी) का है। फिर कैप्टन कुई कांग (शांग वी) का नामहै। बता दें कि शाओ ज़िआओ का सेना में मतलब जूनियर फील्ड ऑफिसर यानी मेजर का होता है। जबकि शांग वी का मतलब सेना के वरिष्ठ अधिकारी यानी कप्तान का होता है।

The fatal clash in the China-India border region on Monday is the most severe in decades, and it is a provocative military operation staged by Indian troops to capture Chinese territory and shift domestic pressure: experts https://t.co/JPXrzgbZlL pic.twitter.com/AM7U3Ivy6X

इसके बाद मारे गए सैनिकों में झोंग वी का मतलब मिडिल ऑफिसर यानी फर्स्ट लेफ्टिनेंट से होता है। इस झड़प में चीन के हुआंग मू, पेंग गुईइंग, सोंग ज़ान, लियांग यैन नाम के फर्स्ट लेफ्टिनेंट यानी झोंग वी भी मारे गए। जबकि इसके बाद सीनियर सार्जेंट ऑफिसर (यी जी जुन शी झांग) या फिर सार्जेंट मेजर झाओ ज़िया का नाम मारे जाने वालों की सूची में है।

जबकि अन्य मारे गए सैनिकों में झेंग वू, ताओ यी, कोंग ही, झी योंग, गु कांग, टैन फेंग, ज़ू चिन, रेन अह, लू यिन, तियान ज़ेक्सी, दू मिन, झोंग गुईंग, ही हुआंग, गाओ यांग, ये चेन, झू याहुई, जियान जिंगी, शि लुओयांग, वान याज़ु, झांग ली, यी सुन और मो ज़ूफ़ेंग का नाम जारी किया गया है।

वहीं, अगर भारत की ओर से शहीद जवानों की बात करें तो यह समूचे देश से आए थे। इनमें पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल और बिहार तक के सैनिक शहीद हुए हैं। शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू तेलंगाना से थे और उनके पार्थिव शरीर को राजकीय सम्मान के साथ उनके गृहनगर में भेज दिया गया है।

General MM Naravane #COAS & all ranks salute the supreme sacrifice of our valiant soldiers at #Galwan. We offer deepest condolences to the families & stand strong in our resolve towards protecting the sovereignty & integrity of our country. Their sacrifices will not go in vain. pic.twitter.com/SC3zYL75c1