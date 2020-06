COVID-19 Outbreak: US में World War 1 से ज्यादा की मौत, बीजिंग में दूसरी लहर के बाद Lockdown

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया को घुटने पर ला दिया है। आलम यह है कि अमरीका में कोरोना वायरस ( coronavirus in america ) से मरने वालों ( Coronavirus Deaths ) की तादाद ने प्रथम विश्वयुद्ध (world war 1 ) में जान गंवाने वाले अमरीकी सैनिकों की संख्या को पीछे छोड़ दिया है। वहीं, चीन ( Coronavirus in China ) की राजधानी बीजिंग ( beijing news in hindi ) में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद लॉकडाउन ( coronavirus lockdown ) की स्थिति आ गई है। 1200 से ज्यादा उड़ानों को रद्द करने के साथ ही स्कूल-मॉल बंद कर दिए गए हैं।

जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के मुताबिक अमरीका में कोरोना वायरस की वजह से बीते 24 घंटे में 740 मौतों के साथ अब तक कुल मृतकों की संख्या 1,16,854 पहुंच चुकी है। मरने वालों की यह तादाद प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए लोगों से ज्यादा है। बीते 24 घंटे में अमरीका में कोरोना वायरस संक्रमण के 23,351 नए केस सामने आए हैं और अब तक कुल केस 21 लाख 34 हजार 973 पहुंच चुके हैं।

अमरीका कोरोना वायरस से प्रभावित दुनिया का सबसे बड़ा देश बन चुका है। इससे पहले अप्रैल के अंत में अमरीका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद वियतनाम युद्ध में मारे गए अमरीकी सैनिकों की संख्या को पार कर चुकी थी।

दरअसल अमरीका ने अर्थव्यवस्था को सही बनाए रखने के लिए कई उद्योगों-व्यवसायों को फिर से खोल दिया है। इससे वहां पर रोजाना तकरीबन 20,000 नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। तमाम राज्यों में नए मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आगामी नवंबर में चुनाव के चलते ट्रंप प्रशासन ने अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी आएगी, तब भी कोई लॉकडाउन नहीं किया जाएगा।

बीजिंग के बिगड़े हालात

वहीं, चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना वायरस के 31 नए केस सामने आने के बाद कुल संख्या अब 137 पहुंच गई है। इससे बीजिंग में अघोषित कर्फ्यू या फिर कहा जाए लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहां के तमाम जिलों में स्कूल-कॉलेज-शॉपिंग मॉल्स को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा लोगों की आवाजाही रोकने के लिए जगह-जगह पर सुरक्षा चौकियां भी स्थापित कर दी गई हैं। चीनी सरकार को आशंका है कि बीजिंग में अब कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है।

लगातार बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए बीजिंग में घरेलू उड़ानें एवं ट्रेनें रद्द कर दी गईं हैं। वहीं 90,000 लोगों की जांच की जा रही है। आधिकारिक मीडिया के मुताबिक बीजिंग में दो हवाई अड्डों में 1,255 घरेलू उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं। यहां फिलहाल अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो लोगों से कोरोना टेस्टिंग कराने के लिए कहा जा रहा है। तमाम स्थानों पर लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। लोगों के एकजुट होने और किसी भी तरह के खेलने पर प्रतिबंध है। जबकि बीते रविवार को तीन बाजारों में कंपलीट लॉकडाउन लागू कर दिया गया था।

वहीं, चीन में मंगलवार तक कोरोना वायरस के कुल 83,265 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 252 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जबकि सात की हालत गंभीर बनी हुई है। चीन में कोरोना वायरस महामारी अब तक 4,634 लोगों की जान ले चुकी है।

ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने खोजी दवा

ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस मरीजों के लिए एक दवा ( Coronavirus Medicine ) की खोज का दावा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेक्सामेथासोन ( Dexamethasone ) नाम की एक सस्ती और व्यापक रूप से उपलब्ध दवा गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीजों की जिंदगी बचा सकती है।

शोधकर्ताओं के मुताबिक इस बात का पहला प्रमाण मिला है कि एक दवा कोरोना मरीजों की जान बचाने में काम कर सकती है। इस दवा को इंजेक्शन या टैबलेट के रूप में लिया जा सकता है।

दवा में मौजूद डेक्सामेथासोन नामक स्टेरॉयड से कोरोना के गंभीर मरीजों की मृत्यु दर में एक तिहाई कमी पाई गई। जबकि दवा लेने के बाद सांस संबंधी मशीनों के साथ इलाज कराने वाले मरीजों की मृत्यु दर 35 फीसदी कम हो गई। ऑक्सीजन पर मौजूद कोरोना मरीजों की मृत्यु दर में भी 20 प्रतिशत की कमी देखी गई।

