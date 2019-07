अल कायदा चीफ की धमकी पर भारत ने कहा- ऐसी धमकियों पर हम ध्यान नहीं देते

नई दिल्ली। आतंकी संगठन अल कायदा ( al qaeda Terrorist ) के सरगना अलमन-अल-जवाहिरी ( Al Qaeda chief Ayman Al Zawahiri ) की धमकी पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हम इस तरह की धमकियों पर ध्यान नहीं देते हैं।

अलमन-अल-जवाहिरी ने जारी किया था वीडियो

अलमन-अल-जवाहिरी ने एक 'Don’t Forget Kashmir' (यानी कश्मीर को मत भूलना) नाम से एक वीडियो संदेश जारी किया था। उसने कहा था कि हमें अब एक दिमाग भारतीय सेना और सरकारी दफ्तरों पर अचूक वार करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का खून बहेगा और भारत को लगातार नुकसान होगा।

raveesh kumar , MEA on Al-Qaeda Chief Ayman al Zawahiri's video: 'Aisi dhamkiyaan jo hai na hum sunte rehte hain, mujhe nahi lagta inko seriously lena chahiye.' Our security forces are well equipped and capable of maintaining our territorial integrity & sovereignty. pic.twitter.com/hI4vF8DlyS