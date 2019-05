भारतीय सेना का दावा, देखे हिममानव के पंजे के 32x15 इंच लंबे निशान, ट्वीट की तस्वीरें

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने एक ट्वीट किया है, जिसने 'हिममानव' के अस्तित्व को लेकर अक्सर होने वाली चर्चा को गर्मा दिया है। सेना ने अपने ट्वीट में जानकारी दी है कि 9 अप्रैल 2019 के दिन भारतीय सेना के एक पर्वतारोही अभियान में शामिल सदस्यों को मकालू बेस कैंप पर येती (हिम मानव) के पैरों के निशान मिले थे। बेहद बड़े आकार के ये पैरों के निशान 3500 मीटर की ऊंचाई पर मिलने की बात सेना के ट्वीट में कही गई है। हिमालयी क्षेत्रों में हिममानव के होने की बात कही जाती रही है, हालांकि किसी के उसे देखने के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। सेना को पैरों के जो निशान मिले हैं, उनका आकार करीब 32 x 15 इंच है।

Army sources: More pictures from army expedition to Mount Makalu wherein mysterious footprints were seen that Army claims could be of the #Yeti . pic.twitter.com/KuNUUc4rHU