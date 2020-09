Indian astronomers की बड़ी उपलब्धि, सबसे दूर सितारों की आकाशगंगा का पता लगाया

नई दिल्ली। अंतरिक्ष विज्ञान में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अंतरिक्ष मिशनों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर भारतीय खगोलविदों ने सितारों की आकाशगंगाओं ( galaxies ) में से एक की खोज की है जो ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि भारत की पहली मल्टी-वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी "एस्ट्रोसैट" ( Astrosat satelite news ) ने यह कारनामा किया है। इसने पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा से अत्यधिक-यूवी प्रकाश का पता लगाया है।

उन्होंने आगे कहा कि AUDFs01 नामक इस आकाशगंगा की खोज पुणे स्थित इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए) के डॉ. कनक साहा के नेतृत्व में खगोलविदों के एक समूह ने की।

Landmark achievement by Indian Astronomers. Space observatory AstroSat discovers one of farthest galaxy of Stars in the Universe. Hailed by leading international journal “Nature Astronomy”. Very important clue for further study of Light in Universe. pic.twitter.com/WLj6SUj6gT