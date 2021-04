Corona संकट के बीच ट्रेनों के संचालन को लेकर रेलवे ने लिया बड़ा फैसला, जानिए क्या कहा

नई दिल्ली। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के मामलों के बीच केंद्र सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोविड-19 के नए केसों में रोजाना तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि लोगों को एक बार फिर लॉकडाउन का खतरा सता रहा है। लिहाजा बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। इसके चलते कई रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ उमड़ने लगी है।

दिल्ली से लेकर मुंबई तक कई स्टेशनों पर हालात चिंता बढ़ाने वाले लग रहे हैं। इस बीच रेलवे ( Railway) बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने रेल सेवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है।

यह भी पढ़ेँः Corona संकट के बीच देश के इन शहरों में 9 अप्रैल से लगा Lockdown, कई इलाकों में बढ़ी पाबंदियां

Sale of platform tickets have been stopped with immediate effect from today at the following stations —Lokmanya Tilak Terminus, Kalyan, Thane, Dadar, Panvel, Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus: CPRO, Central Railway. #COVID19