80 Special Trains: Delhi, UP, झारखंड, बिहार, राजस्थान के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर

नई दिल्ली।

Indian Railway Updates: देश अनलॉक होने के साथ साथ-साथ भारतीय रेल ( IRCTC Update ) भी चरणबद्ध अनलॉक ( Unlock ) हो रही है। देश के विभिन्न राज्यों से शनिवार यानी आज से 80 स्पेशल ट्रेनों ( 80 Special Trains Full List )का संचालन शुरू हो गया है।

इन ट्रेनों में राजस्थान, बिहार, झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू हो गई है। बता दें कि पहले से 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है। वहीं, अब आज से 80 और अतिरिक्त ट्रेनें शुरू हो गई है, ऐसे में आज से कुल 310 ट्रेनें पटरी पर दौड़ेगी। । इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।

कहां-कहां चलेंगी ट्रेनें?

शनिवार से जयपुर से 4 जोड़ी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। ये ट्रेनें भोपाल, नागपुर, इलाहाबाद, उज्जैन जैसे शहरों के लिए प्रस्थान करेंगी। नॉर्दर्न रेलवे ( Northern Railway ) के प्रवक्ता दीपक कुमार ने बताया कि 12 सितंबर से 40 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी, इनमें 12 जोड़ी ट्रेनें दिल्ली के अलग-अलग स्टेशनों से चलेंगी।

Indian Railways to run additional 40 pairs of more special trains w.e.f. 12th September 2020.



These will be fully reserved train. Ticket can be booked from 10th September, 2020https://t.co/nurgBZYvJd pic.twitter.com/TtQKJyKAdQ