Indian Railways की बड़ी कामयाबी, देश का सबसे शक्तिशाली इंजन पटरी पर दौड़ा

पटना। भारतीय रेलवे ( Indian Railways ) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। काफी लंबे इंतजार के बाद बिहार ( Bihar ) के मधेपुरा स्थित इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में बनाए गए भारत के सबसे शक्तिशाली 12000HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ( Locomotive यानी ट्रेन का इंजन ) का सोमवार को सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया। Make in India अभियान के तहत बने इस इंजन को पूर्व मध्य रेलवे (ECR) के तहत पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन से सोमवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इस शक्तिशाली इंजन के साथ भारत हाई पावरफुल लोकोमोटिव ( High Powerful Locomotive ) का उत्पादन करने वाले देशों के एलीट क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है।

ECR द्वारा जारी रेलवे के आधिकारिक बयान के मुताबिक इस इंजन का नाम 60027 नंबर के साथ WAG12 रखा गया है। इस इंजन ने पश्चिम बंगाल में पं. दीनदयाल उपाध्याय से बर्धवान जंक्शन तक 118 वैगनों के साथ एक मालगाड़ी को खींचा।

