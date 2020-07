Indian Railways: भारत में दौड़ेंगी 7 और बुलेट ट्रेन, Jaipur-Delhi समेत ये शहर होंगे शामिल

नई दिल्ली।

भारतीय रेलवे ( Indian Railways ) जल्द ही 7 और बुलेट ट्रेन ( Bullet Train ) की सौगात दे सकता है। इसके लिए रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है और NHAI से हाथ मिलाया है। NHAI नई बुलेट ट्रेनों के लिए जमीन का अधिग्रहण करेगा। बता दें कि मुंबई-अहमदाबाद ( Mumbai-Ahmedabad Route ) रूट पर पहले से ही हाईस्‍पीड कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है। वहीं, रेलवे ने High Speed और Semi High Speed रेल कॉरिडोर के लिए 7 नए रूटों की पहचान की है, जहां जल्द ही और बुलेट ट्रेनें चलाई जा सकती है। हाई स्पीड रेल रूट के साथ ही एक्सप्रेस-वे या हाईवे विकसित करने की भी योजना बनाई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, इंफ्रा सेक्टर की ग्रुप की बैठक में यह फैसला लिया गया है। जमीन अधिग्रहण के लिए NHAI की 4 सदस्यीय कमेटी इस पर काम करेगी।

Indian Railways: प्राइवेट ट्रेनों का टाइम टेबल जारी, 16 घंटे में होगा हावड़ा से Delhi तक का सफर

300 किमी की होगी रफ्तार

बता दें कि हाई स्पीड कॉरिडोर पर ट्रेन 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है। वहीं, सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर पर 160 किमी की रफ्तार से ट्रेन चल सकती है। बता दें कि 7 कॉरिडोर की पहचान के बाद रेलवे उनकी DPR तैयार करने में लगा है। DPR में इन रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने और यात्रियों की संख्‍या को लेकर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद ही तय होगा कि ये रूट हाईस्पीड होंगे या सेमी हाईस्पीड।

इन रूटों पर होगा काम

रेलवे के मुताबिक, दिल्ली-नोएडा-आगरा-लखनऊ-वाराणसी (Delhi to Varanasi via Noida), दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-अहमदाबाद (Delhi to Ahmedabad via Jaipur and Udaipur), मुंबई-नासिक-नागपुर (Mumbai to Nagpur via Nasik), मुंबई-पुणे-हैदराबाद (Mumbai to Hyderabad via Pune), चेन्नै-बेंगलुरु-मैसूर (Chennai to Mysore via Bangalore), दिल्ली-चंडीगढ़-लुधियाना-जालंधर-अमृतसर (Delhi to Amritsar via Chandigarh, Ludhiana and Jalandhar) शामिल किए जाएंगे।

Indian Railways: रक्षाबंधन पर ट्रेनों में नहीं रहेगी मारामारी, रेलवे चला रहा कई Special Trains

पीएम मोदी ( PM Modi ) ने दी थी सौगात

बता दें कि PM नरेंद्र मोदी देश में पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की सौगात दी थी। हाई स्पीड कॉरिडोर मुंबई-अहमदाबाद रूट पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। रेलवे के मुताबिक, दिसंबर 2023 तक यह रूट बनकर तैयार हो जाएगा।