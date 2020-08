Indian Railways: रेल यात्री ध्यान दें! बदल गया है इन ट्रेनों का Route, सफर से पहले देखें List

नई दिल्ली।

भारतीय रेलवे ( Indian Railways ) ने लखनऊ डिवीजन ( Lucknow Division ) पर कई ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया है। रेलवे ने जानकारी दी है कि प्रयागराज-फाफामऊ ( Prayagraj-Phaphamau ) स्टेशनों के बीच ट्रैक दोहरीकरण कार्य की वजह से कई ट्रेनों के परिचालन ( Trains Route Diverted ) में बदलाव किए गए हैं। उत्तर रेलवे ( Northern Railway ) ने ट्वीट के जरिए ट्रेनों की सूची जारी की है। ट्वीट में कहा गया, लखनऊ डिवीजन के प्रयागराज-फाफामऊ स्टेशनों के बीच ट्रैक के दोहरीकरण के लिए प्री-नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग अपग्रेडेशन किया जा रहा है, जिसके चलते 7 सितंबर तक ट्रेनों के आवागमन के लिए रूट में परिवर्तन किया गया है। 7 सितंबर तक इन ट्रेनों को डॉयवर्ट रूट पर चलाया जाएगा।

इन ट्रेनों का हुआ रूट डॉयवर्ट

ट्रेन संख्या 01071 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-वाराणसी कामायनी एक्सप्रेस 19 अगस्त से प्रयागराज रामबाग-मंडुवाहीड-वाराणसी होते हुए चलेंगी। बता दें कि ये ट्रेन 6 सितंबर तक इसी मार्ग से चलेगी।

ट्रेन संख्या 01072 वाराणसी-लोकमान्य तिलक टर्मिनस कामायनी एक्सप्रेस 20 अगस्त से 7 सितंबर तक वाराणसी-मंडुवाहीड-प्रयागराज रामबाग-प्रयागराज होते हुए चलेगी।

