200 ट्रेनें शुरूः 167 साल में पहली बार TTE को मिली कोट और टाई से छूट, पहले दिन 1.45 यात्री कर रहे सफर

नई दिल्ली। देशभर में 1 जून सोमवार से पटरियों पर एक बार फिर 200 यात्री ट्रेनें ( passengers Train ) दौड़ने लगी हैं। खास बात यह है कि देश में 25 मार्च से लगे लॉकडाउन ( Lockdown ) के दो महीनों के बाद रेल मंत्रालय ( Railway Ministry ) ने अहम फैसला लेते हुए ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया। इसके तहत पहले ही दिन 200 ट्रेनों को हरी झंडी दे दी गई। इसके साथ ही 1.45 लाख यात्रियों ( Passenger ) को अपनी मंजिल मिलेगी। खास बात यह है कि रेलवे ( Indian Railway ) के 167 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि टिकट चैक करने वाले टीटीई ( TTE ) को कोट ( Coat ) और टाई ( Tie ) की अनिवार्यता को खत्म किया गया है।

लंबे वक्त के बाद जो लोग लॉकडाउन में फंसे हुए थे वो अब आसानी से अपने घरों की ओर जा सकेंगे। इसके साथ रेलवे ने काउंटर पर टिकट बुकिंग भी शुरू कर दी है। वहीं ऑनलाइन टिकट बुकिंग के जरिये लोगों ने 26 जून तक के लिए टिकटें बुक भी करवा ली हैं।

📣 Graded Restoration of Passenger Trains: 200 special trains to run across the country the length & breadth of the nation starting on 1st June.



📖 Taking precautionary measures, hygiene & social distance will be maintained for a safe passenger journey.https://t.co/01Litm7h3r