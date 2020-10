रेलवे की बड़ी घोषणा, 9 अक्टूबर से चलाएगा पांच जोड़ी Special Trains

नई दिल्ली। मध्य रेलवे ने बुधवार को घोषणा की है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और नागपुर, पुणे, गोंदिया और सोलापुर के बीच 9 अक्टूबर से पांच जोड़ी स्पेशल ट्रेन ( special trains ) चलाएगा। मध्य रेलवे द्वारा जारी बयान के मुताबिक, "सेंट्रल रेलवे 9 अक्टूबर 2020 से रोजाना छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और नागपुर, पुणे, गोंदिया, सोलापुर के बीच स्पेशल ट्रेनों को अगले आदेश तक चलाएगा। ये विशेष ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होंगी।" इस बयान में यात्रियों को यात्रा के दौरान COVID-19 से संबंधित सभी मानदंडों और एसओपी का पालन करने की सलाह दी गई है।

रेलवे ने कहा, "केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही इन विशेष ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि बोर्डिंग, यात्रा और गंतव्य पर COVID-19 से संबंधित सभी मानदंडों का पालन करें।" मध्य रेलवे के मुताबिक, मुंबई-नागपुर दुरंतो स्पेशल डेली: 02189 दुरंतो स्पेशल ट्रेन में 8 स्लीपर क्लास, नौ एसी -3 टीयर, तीन एसी -2 टियर और एक फर्स्ट क्लास एसी होगा। यह ट्रेन 10 अक्टूबर 2020 से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से चलेगी और अगले दिन नागपुर पहुंचेगी।

02190 दुरंतो स्पेशल ट्रेन 9 अक्टूबर 2020 से नागपुर से रवाना होगी और अगले आदेश तक और अगले दिन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचेगी। इसकी टाइमिंग और स्टॉपेज इगतपुरी को छोड़कर नियमित ट्रेन नंबर 12289/12290 के समान होंगे।

