IRCTC ने दिया त्योहारों में बड़ा तोहफा, शुरू करने जा रहा है ये खास ट्रेन

नई दिल्ली। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले भारतीय रेलवे इस दौरान बढ़ने वाले मुसाफिरों को लेकर पहले से ही तैयारियों में जुट गया है। सरकार के स्वामित्व वाली इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) बढ़ते हुए यात्रियों के लिए नई ट्रेनों के संचालन और कोरोना वायरस महामारी के चलते सुरक्षा उपायों को लागू करने में सामंजस्य बनाने में लगा है।

आईआरसीटीसी तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों (लखनऊ से नई दिल्ली और अहमदाबाद से मुंबई) के परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आईआरसीटीसी द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि आगामी त्योहारी सीजन के कारण बढ़ती मांग की वजह से 17 अक्टूबर से दोनों ट्रेनों के परिचालन को फिर से शुरू करने की उम्मीद है।

इससे पहले COVID-19 महामारी फैलने के कारण इन दोनों तेजस ट्रेनों का संचालन 19 मार्च से निलंबित कर दिया गया था। IRCTC ने कहा कि इन दो लोकप्रिय कॉर्पोरेट ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू करने के लिए उसे रेल मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इसकी सीटों का रिजर्वेशन कराने के लिए ऑनलाइन बुकिंग खुल जाएगी।

#IRCTC #TejasExpress will soon be back on the track. Travel from #Ahmedabad-#Mumbai & #Lucknow-#Delhi in utmost comfort & #safety in compliance with the #newnormal. Booking opening soon on https://t.co/e14vjdPrzt #GoTejasGo #DekhoApnaDesh