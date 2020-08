Indian Railways की नई घोषणा, Gujarat-Maharashtra के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, रिजर्वेशन 17 से

मुंबई। भारतीय रेलवे ने एक नई घोषणा की है। गणेश महोत्सव के चलते मुसाफिरों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के साथ समन्वय में अतिरिक्त गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। यह विशेष रेलगाड़ियां महाराष्ट्र और गुजरात के बीच चलाई जाएंगी। यह सभी ट्रेनें पूरी तरह आरक्षित होंगी और पूर्व में रिजर्वेशन कराना जरूरी है।

रेलवे ने की 162 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा, शुरू हो गया रिजर्वेशन, जल्द कराएं बुकिंग

रेलवे की ताजा घोषणा के मुताबिक गणपति महोत्सव को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद/वडोदरा से रत्नागिरी/कुडाल/सावंतवाड़ी रेलवे स्टेशनों के बीच रेलागाड़ियों का संचालन किया जाएगा। इस संबंध में भारतीय रेलवे द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक ट्रेन संख्या 09416 अहमदाबाद जंक्शन-कुडाल साप्ताहिक स्पेशल में विशेष किराया होगा। यह आगामी 18 अगस्त और 25 अगस्त को अहमदाबाद जंक्शन से सुबह 09:30 बजे रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 04:30 बजे कुडाल पहुंचेगी।

वहीं, विशेष किराये वाली ट्रेन संख्या 09415 कुडाल-अहमदाबाद जंक्शन साप्ताहिक स्पेशल पर 19 अगस्त और 26 अगस्त को कुडाल से सुबह 05:30 बजे रवाना होगा और यह ट्रेन अगले दिन 00:15 बजे अहमदाबाद जंक्शन पहुंचेगी।

यह ट्रेन वडोदरा, सूरत, वापी, वसई रोड, पनवेल, रोहा, मानगाँव, वीर, खेड़, चिपलून, सवरदा, अरावली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरि, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, कंकावली और सिंधुदुर्ग स्टेशन पर रुकेगी।

इसके अलावा अहमदाबाद और सावंतवाड़ी रोड, वडोदरा से रत्नागिरी के बीच विशेष किराये वाली साप्ताहिक स्पेशल के रूप में ट्रेनें चलाई जाएंगी।

कैसे कराएं बुकिंग

दिशानिर्देशों का पालन जरूरी

भारतीय रेल ने कहा कि इन ट्रेनों में सफर करने वाले सभी यात्रियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW), गृह मंत्रालय (एमएचए) और महाराष्ट्र सरकार और गुजरात सरकार के एसओपी (मानक संचालन प्रोटोकॉल) द्वारा जारी यात्रा के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

Central Railway to run special trains towards Konkan region for #GanapatiFestival fully Reserved trains - Bookings open from 15.8.2020 @RailMinIndia @RailwaySeva @Central_Railway pic.twitter.com/40YQcACYb1