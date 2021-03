ISRO ने साउंडिंग रॉकेट RH-560 किया लॉन्च, करेगा हवाओं के बदलाव से जुड़ी स्टडी

नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( ISRO) ने आज यानी शुक्रवार को साउंडिंग रॉकेट (RH-560) को लॉन्च (ISRO Sounding Rocket Launch) किया है। यह रॉकेट तटस्थ हवाओं में व्यवहारिक बदलाव और प्लाज्मा गतिशीलता पर स्टडी की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा। सोशल मीडियो पर साउंडिंग रॉकेट की तस्वीरें साझा करते हुए इसरो ने इस बारे में जानकारी दी। इस रॉकेट को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉंच किया गया है।

Coronavirus: महाराष्ट्र में बेकाबू होते दिख रहे हालात, 24 घंटे में मिले कोरोना के 15,817 मरीज

Indian Space Research Organisation launched sounding rocket (RH-560) to study attitudinal variations in the neutral winds and plasma dynamics carried out today at SDSC SHAR, Sriharikota: ISRO pic.twitter.com/M48x8rceLJ