Coronavirus: महाराष्ट्र में बेकाबू होते दिख रहे हालात, 24 घंटे में मिले कोरोना के 15,817 मरीज

नई दिल्ली। देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के बीच लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या केंद्र व राज्यों को चिंता में डाल दिया है। यही वजह है कि कई राज्यों में लॉकडाउन जैसे कदम उठाने पड़ रहे हैं। भारत के कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र अभी शीर्ष पर बना हुआ है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 15,817 नए केस सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या में आए अचानक उछाल ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग दोनों की नींद उड़ा दी है।

Maharashtra reports 15,817 new #COVID19 cases, 11,344 discharges and 56 deaths in last 24 hours.



Total cases 22,82,191

Total recoveries 21,17,744

Death toll 52,723



Active cases 1,10,485 pic.twitter.com/0151QFwsFL