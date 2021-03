पश्चिम बंगाल: ममता को मिला सोरेन का साथ, चुनाव में TMC का सपोर्ट करेगी JMM

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल टीएमसी समेत सभी राजनीतिक दल ने चुनावी जंग जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए अच्छी खबर आई है। दरअसल, झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने चुनाव में ममता बनर्जी का सपोर्ट करने का ऐलान किया है।

