IRCTC Ticket Booking: 12 सितंबर से चलने वाली 80 स्पेशल ट्रेनों का Time Table, ऐसे बुक होगी Ticket

नई दिल्ली।

IRCTC Ticket Booking: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। 12 सितंबर से देश के विभिन्न राज्यों में 80 स्पेशल ट्रेनें ( 80 Special Trains Full List ) शुरू होने जा रही है। इन ट्रेनों के लिए बुकिंग ( Online Train Ticket booking ) गुरुवार यानी आज से शुरू हो गई है। इन 80 ट्रेनों की लिस्ट में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, बेंगलुरु समेत कई राज्यों में जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। बता दें कि ये ट्रेनें पहले से चल रही 230 स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त होगी। यानि कि अब कुल 310 ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों में वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, लखनऊ शताब्दी और गोरखपुर व प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस भी शामिल हैं।

कैसे बुक करें टिकट? ( How to Book Ticket on Irctc )

आज से irctc.co.in की आधिकारिक वेबसाइट या टिकट काउंटरों से इन ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग करा सकेंगे। आप घर बैठे भी सुरक्षित ऑनलाइन रेल टिकट बुक कर सकते हैं।

सबसे पहले आप आईआरसीटीसी की वेबसाइट irctc.co.in पर जाएं या उसका एप डाउनलोड करें

IRCTC की वेबसाइट पर जाने के बाद IRCTC अकाउंट बनाने के लिए वेबसाइट के ऊपरी दाएं कोने पर 'रजिस्टर' बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद आपको कुछ जानकारी देनी होगी जैसे नाम, पासवर्ड, पसंदीदा भाषा, नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, पता आदि दर्ज करना होगा।

इसके बाद सब्मिट पर क्लिक कर दें। इससे आपका IRCTC अकाउंट बन जाएगा। इसके बाद आप होमपेज पर लॉगिन बटन पर क्लिक करें।

आप बुक योर टिकट पेज पर आप पहुंच जाएंगे, वहां आप कहां से कहां तक की यात्रा करना चाहते हैं। किस दिन यात्रा करना चाहते हैं। और किस क्लास में यात्रा करना चाहते हैं इसे चुनकर आप टिकट बुकिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं

इसके बाद आपको उस क्लास में सीट है या नहीं, देख सकते हैं। यदि सीटें उपलब्ध हैं तो आप टिकट बुक कर सकते हैं।

इसके लिए आपको बुक नाउ बटन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद यात्रियों के नाम देने होंगे, जिनके लिए टिकट बुक कर रहे हैं।

नीचे स्क्रॉल करें और मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालें।

इसके बाद बुकिंग पर क्लिक करें।

फिर आपको भुगतान करना होगा, इसके लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई कोई भी चुन सकते हैं।

पेमेंट हो जाने के बाद आप टिकट डाउनलोड कर पाएंगे।

आपको अपने फ़ोन नंबर पर एक एसएमएस भी प्राप्त होगा।

यात्रा के लिए जरूरी दिशानिर्देश ( Guidelines For Passengers )

–केवल कंफर्म टिकट मिलने के बाद ही यात्रियों को स्‍टेशन पर एंट्री दी जाएगी।

–यात्रियों को करीब 90 मिनट पहले स्‍टेशन पहुंचना होगा।

–स्टेशन पर प्रवेश से पहले यात्रियों को थर्मल स्‍क्रीनिंग की जाएगी।

–थर्मल स्‍क्रीनिंग के दौरान किसी यात्री में कोई भी लक्षण दिखाई देने पर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

–मोबाइल में आरोग्‍य सेतु APP होना जरूरी है।

–यात्रा के दौरान कंबल, चादर, पर्दे रेलवे की ओर से उपलब्‍ध नहीं कराए जाएंगे।

–ट्रेन में सोशल डिस्‍टेंसिंग की पालन करना अनिवार्य होगा।

–ट्रेन में एंट्री करते समय और यात्रा के दौरान मास्‍क पहना जरूरी होगा।

कहां-कहां चलेंगी ट्रेनें? ( 80 Special Train Time Table )