इसरो प्रमुख ने किया ऐलान, अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा भारत

नई दिल्ली। हर रोज अंतरिक्ष में नए रिकॉर्ड बना रहे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( इसरो ) ने बड़ा ऐलान किया है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के शिवन ( K. Sivan) ने बताया कि भारत अब खुद का स्पेस स्टेशन ( Space Station ) बनाने की तैयारी में है। इससे अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में देश के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी।







ISRO 2022 में लॉन्च करेगा मानव मिशन गगनयान, तब होगी आजादी की 75वीं सालगिरह

Isro chief K Sivan: We are planning to have a space station for India , our own space station. pic.twitter.com/5lGcuPwCuA