भारत ने निभाया पड़ोसी धर्म, चीन के 10 समुद्री जहाजों को चक्रवाती तूफान वायु से बचाया

नई दिल्ली। वैसे तो भारत और चीन के तल्ख रिश्ते किसी से छिपे हुए नहीं हैं। सीमा विवाद और पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों को लेकर भी दोनों मुल्कों के बीच अक्सर तनाव देखने को मिलता है। लेकिन चक्रवाती तूफान वायु ( Cyclone VAYU ) के प्रभाव से चीनी जहाजों को बचाने के लिए भारत ने पड़ोसी होने का धर्म निभाया है। भारतीय तटरक्षक बल ( Indian Coast Guard ) ने चीन के 10 समुद्री पोतों को अरब सागर से भारत की सीमा में शरण दी है।

सुरक्षा घेरे में चीनी समुद्री जहाज

भारतीय तटरक्षक के महानिरीक्षक केआर सुरेश ने बताया कि 10 चीनी पोतों को महाराष्ट्र के रत्नागिरी बंदरगाह ( Ratnagiri ) में शरण दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने मानवीय आधार पर उन्हें सुरक्षा घेरा के तहत वहां रहने की इजाजत दी है

Indian Coast Guard Inspector General, KR Suresh: 10 Chinese vessels seek shelter at the Ratnagiri port (in Maharashtra) to avoid being hit by the fury of #CycloneVayu. On humanitarian grounds, Indian Coast Guard allows them to stay there under security cordon. pic.twitter.com/vSVo2F08no