गगयान मिशन पर बोले ISRO प्रमुख, इसका उद्देश्य केवल मानव को अंतरिक्ष में भेजना ही नहीं

नई दिल्ली। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन ( Indian Space Research Organisation, ISRO) के प्रमुख के सिवन ( K Sivan ) ने गगनयान मिशन ( Gaganyaan Mission ) को लेकर जानकारी साझा की है।

बुधवार को बेंगलुरू में बोल रहे इसरो प्रमुख ने कहा कि गगनयान मिशन केवल मानव को अंतरिक्ष में भेजने के बारे में ही नहीं है, यह मिशन हमें दीर्घकालिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहयोग के लिए एक ढांचा बनाने का अवसर प्रदान करता है।

प्रशांत किशोर के निशाने पर अमित शाह, फिक्र नहीं तो CAA-NRC पर आगे बढ़े सरकार

ISRO Chief K Sivan in Bengaluru: Gaganyaan Mission is not just about sending a human to space, this mission provides us an opportunities to build a framework for long term national and international collaborations & cooperation. pic.twitter.com/jyM26UuRov