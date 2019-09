ISRO के चेयरमैन का दावा, 14 दिनों के भीतर चंद्रयान-2 के लैंडर 'विक्रम' से किया जाएगा संपर्क साधने का प्रयास

नई दिल्ली। चंद्रयान-टू के लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूटने के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है।

ISRO के चेयरमैन के सिवन ने दावा किया है कि चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम से हमारा केवल संपर्क टूटा है, लेकिन अगले 14 इसरो के लिए बेहद अहम है।

Indian Space Research Organisation (ISRO) Chief, K Sivan: The designated life term of the Orbiter was only one year. But because we have extra fuel right now available in the Orbiter, so the Orbiter life is estimated as seven and a half years. (Courtesy: DD) #Chandrayaan2Landing pic.twitter.com/zZoAtQrRn9 — ANI (@ANI) September 7, 2019

इस अवधि में लैंडर से दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। सिवन ने कहा कि लैंडिंग के अंतिम चरण को ठीक तरह से अंजाम नहीं दिया जा सका।

उन्होंने कहा कि जब लैंडर अंतिम चरण में था तो हमारा उससे संपर्क टूट गया और संचार नहीं हो पाया।

इस दौरान इसरो चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रेरणास्रोत बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन ने हमें प्रेरित किया है।

Indian Space Research Organisation (ISRO) Chief, K Sivan: The last portion was not executed the right way, in that phase only we lost link with the Lander, and could not establish communication subsequently. (Courtesy: DD) #Chandrayaan2Landing pic.twitter.com/UkqMnBB5Fx — ANI (@ANI) September 7, 2019

उन्होंने यह भी कहा कि पीएम के संबोधन में एक बात जो सबसे अधिक काबिलेगौर थी वह यह थी कि विज्ञान को परिणाम के नजरिये से नहीं, बल्कि शोध के नजरिये से देखा जाना चाहिए।

क्यों ही शोध ही हमे परिणाम तक लेकर जाता है।

