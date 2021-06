IT मंत्री रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक, कांग्रेस ने कहा- मांगा जाएगा जवाब

नई दिल्ली। इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में लागू नए नियमों के बाद से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है। इसी विवादों के बीच इसी महीने के शुरुआत में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ। हालांकि बाद में ट्विटर ने सफाई देते हुए ब्लू टिक को बहाल कर दिया।

अब एक बार फिर से ट्विटर ने एक बड़ा और हैरान करने वाला कदम उठाते हुए केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को ही ब्लॉक कर दिया। जिसके बाद से चारो तरफ हलचल मच गया। इतना ही नहीं, इस हलचल के बीच ट्विटर ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया।

हालांकि, विवाद बढ़ता देख ट्विटर ने दोनों के अकाउंट को पुनः बहाल कर दिया। इस संबंध में खुद शशि थरूर ने जानकारी देते हुए वीडियो शेयर किया है। थरूर ने कहा है कि इस मामले में ट्विटर से जवाब मांगा जाएगा। मालूम हो कि ट्विटर ने शुक्रवार को अमरीकी कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था।

As Chairman of the Parliamentary Standing Committee on Information Technology, I can state that we will be seeking an explanation from @TwitterIndia for the locking of @rsprasad 's & my accounts & the rules & procedures they follow while operating in India.

And @Twitter locked me out again because to explain the problem, the first tweet in this thread included the offending copyrighted video. Locking is a foolish response to a DCMA notice; disabling the video (which they've now done) should be enough. @Twitter has a lot to learn.