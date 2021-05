हेमंत सोरेन के ट्वीट पर जगन मोहन रेड्डी की नसीहत, कहा- ऐसी राजनीति से सिर्फ देश कमजोर होगा, PM का दें साथ

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के प्रकोप से जूझ रहे देश के सामने एक बड़ी चुनौती है। हर दिन संक्रमण के बढ़ते मामलों और अस्पतालों में बेड्स व ऑक्सीजन की कमी से चिंताएं बढ़ी हुई है। केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारें हर संभव प्रयास में जुटी हैं। वहीं दूसरी तरफ जमकर सियासत भी हो हो रही है।

दरअसल, कोरोना की दूसरी लहर से कई राज्य बेहाल हैं, ऐसे में राज्यों तक हर संभव मदद पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फोन करके या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर किसी अन्य माध्यम से संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं में से एक कोरोना प्रभावित राज्य झारखंड है, जहां कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पीएम मोदी ने फोन पर कोरोना संकट को लेकर चर्चा की।

लेकिन, हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी के साथ हुई इस चर्चा को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद अब विवाद छिड़ गया है। भाजपा शासित तमाम राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री समेत तमाम बड़े नेता सोशल मीडिया पर हेमंत सोरन को जवाब दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हेमंत सोरेन को नसीहत दी है।

In this war against Covid-19, these are the times not to point fingers but to come together and strengthen the hands of our Prime Minister to effectively combat the pandemic. 2/2