Coronavirus: PM Narendra Modi ने 7 राज्यों के CMs को फोन कर हालात का जायजा लिया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने रविवार को सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनके राज्यों के 'हालात' जानने के लिए फोन ( PM Modi Talked to CMs ) किया। इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Bihar Chief Minister Nitish Kumar ), असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ( Assam CM Sarbananda Sonowal ), आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ( Andhra Pradesh Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy ), तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव ( CM of Telangana Chandrasekhar Rao ), हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ( Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur ) व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ( Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat ) शामिल हैं।

