Jammu-Kashmir : पुलवामा मुठभेड़ में Jaish के टॉप कमांडर सहित 3 आतंकी ढेर, इंटरनेट सेवा बंद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu-Kashmir ) पुलवामा के कंगन इलाके में बुधवार को एक मुठभेड़ ( Encounter ) में सुरक्षाबलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद ( Jaish E Mohammed ) के टॉप कमांडर भी शामिल है।

सुरक्षाबलों ( Security Forces ) ने मारे गए सभी आतंकियों के शव को अपने कब्जे में ले लिए हैं। आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। अभी तक तीनों आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है।

#UPDATE Three terrorists have been neutralised in the encounter that broke out between terrorists & security forces in Kangan area of Pulwama, earlier today. Arms and ammunition recovered. More details awaited: J&K Police (Visuals deferred by unspecified time) https://t.co/IgMbGMcKGA pic.twitter.com/qUb0D4eKDO