नई दिल्‍ली. रविवार को जम्मू-कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग में सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है। घाटी में इंडियन आर्मी आतंकियों का काल बन गई है। इस मुठभेड़ में 11 आतंकियों को मार गिराया गया है, जिसमें से एक लश्कर का टॉप कमांडर भी है। सेना की कार्रवाई से घबराकर एक आतंकी ने तो सरेंडर भी कर दिया है। एनकाउंटर के दौरान एक नागरिक के भी मारे जाने की खबर है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, इस एनकाउंटर को कश्मीर में अभी तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर बताया जा रहा है। इससे पहले एक दिन के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आतंकियों को नहीं मारा गया था।

हमारे 4 जवान भी हो गए हैं घायल

अनंतनाग और शोपियां में चल रहे इस एनकाउंटर में हमारे 4 जवान भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। शोपियां में मुठभेड़ के दौरान स्थानीय नागरिक और सुरक्षाबलों के बीच संघर्ष में करीब 40 नागरिक भी घायल हुए हैं। इस एनकाउंटर के बाद से घाटी में जबरदस्त तनाव पैदा हो गया है।

शोपियां में मुठभेड़

शोपियां में दो अलग-अलग जगहों पर आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई मुठभेड़ में 10 आतंकियों को मार दिया गया है. जबकि इस एनकाउंटर में सेना के दो जवान भी घायल हो गए हैं.

मारे गए आतंकियों में से 5 के शव बरामद कर लिए गए हैं. इनमें एक की पहचान शोपियां के ही रहने वाले यासिर के रूप में हुई है. उसके पास से राइफल भी बरामद की गई है. अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

टॉप कमांडर भी ढेर

इस एनकाउंटर में लश्कर-ए तैयबा का एक टॉप कमांडर भी मारा गया है. जीनत-उल इस्लाम मौजूदा वक्त में कश्मीर में आतंक का बड़ा चेहरा बन गया था. शोपियां के जानीपुरा का रहने वाला जीनत नवंबर 2015 को आतंकी संगठन के साथ जुड़ा था और पिछले दो सालों से 10 मोस्ट वॉन्टेड आंतकियों की लिस्ट में उसका नाम शामिल था.

दक्षिण कश्‍मीर के अनंतनाग और शोपियां जिलों में हुई तीन मुठभेड़ों में 8 आतंकवादी मारे गए और एक पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि दक्षिण कश्‍मीर में अलग-अलग मुठभेड़ों में दो शीर्ष कमांडरों सहित आठ आतंकवादियों को ढेर किया गया है। बताया जा रहा है कि दक्षिण कश्‍मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ रविवार तड़के हुई मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया जबकि शोपियां जिले में हुई मुठभेड़ में सेना ने सात आतंकवादियों को मार गिराया गया है। शोपियां में अभी मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं।

परिजनों की अपील को भी आतंकियों ने नहीं माना

जानकारी के मुताबिक अनंतनाग में हिजबुल मुजाहिद्दीन के एक आतंकी को मार गिराने और एक को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। मुठभेड़ शुरू होने से पहले दोनों आतंकियों से उनके परिजनों ने आत्‍मसर्पण की अपील की थी। लेकिन वो नहीं माना। समर्पण के बदले उसने सेना के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। मारे गए आतंकी का नाम रऊफ अहमद कांडे है। दोनों आतंकी कश्मीर के स्थानीय नागरिक हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में दोनों की भर्ती आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हिजबुल मुजाहिद्दीन ने की थी। इसी तरह दक्षिण कश्मीर के ही शोपियां जिले के द्रागाद इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों के गोली चलाने से मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में सात आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान करने और वह किस समूह के लिए काम करता था यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बीच शोपियां के कचदूरा में भी मुठभेड़ जारी है।

एक पुलिसकर्मी शहीद, एक घायल

आपको बता दें कि एक दिन पहले 31 मार्च को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग एवं पुलवामा जिले में अलग-अलग घटनाओं में आतंकवादियों की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि एक अन्य शख्स घायल हो गया। एक अधिकारी ने बताया कि पुलवामा जिले में मुर्रन चौक इलाके के निकट आतंकवादियों ने मोहम्मद अशरफ मीर नामक एक शख्स को गोली मारकर घायल कर दिया। मीर पुलवामा में माचपुना के रहने वाले थे। वर्तमान में वह शहर के चानापोरा इलाके में रहते थे। उन्होंने बताया कि मीर को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बाद में पता चला कि मीर एक विशेष पुलिस अधिकारी थे। पुलवामा के जिला पुलिस लाइन में उन्‍हें श्रद्धांजलि दी गई। एक अन्य घटना में आतंकवादियों ने अनंतनाग के खानाबल चौक इलाके में यातायात ड्यूटी पर तैनात विशेष पुलिस अधिकारी तुरग सिंह पर गोली चला दी। घायल पुलिसकर्मी श्रीनगर के एक अस्पताल में चल रहा है।

3 दिनों पहले भी हुई थी एक एसपीओ की हत्‍या

इससे पहले 29 मार्च को राज्य के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने विशेष पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी थी। इस हमले उनकी पत्नी भी घायल हुई थी। उसी दिन एक अन्य घटना में आतंकवादियों ने कुलगाम जिले के चानसेर में एक व्यक्ति पर गोली चलाई थी। व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी और उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

One terrorist was killed in #Anantnag & another was caught alive. Encounters are underway in #Shopian's Dragad & Kachdoora. 7 bodies of terrorists & huge amount of weapons have been recovered in Dragad: #JammuAndKashmir DGP SP Vaid pic.twitter.com/OiGjGxjZS1