हाई अलर्ट पर जम्मू-कश्मीर, सुरक्षा का जायजा लेने NSA डोभाल घाटी के लिए रवाना

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( jammu kashmir ) पर मोदी सरकार ( Modi govt ) के ऐतिहासिक फैसले के बाद घाटी में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। खास बात यह है कि NSA अजीत डोभाल ( NSA Ajit Doval ) भी घाटी की सुरक्षा समीक्षा के लिए रवाना हो गया है।

आपको बता दें कि जम्‍मू-कश्‍मीर में बड़ी संख्‍या में अतिरिक्‍त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सरकार ने आठ हजार अतिरिक्‍त सुरक्षा बलों को यूपी, असम एवं ओडिशा समेत अन्‍य भागों से जम्‍मू-कश्‍मीर भेजने का फैसला किया है।

आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर पर बहुत बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को खत्म करने का संकल्प राज्यसभा में पेश किया।

साथ ही राज्य के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया गया। इस विधेयक के तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, जम्‍मू-कश्‍मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश होंगे।

जम्‍मू-कश्‍मीर में विधानसभा तो होगी लेकिन बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा।

NSA Ajit Doval is expected to visit Kashmir valley today along with other senior security officials to review the situation on ground. NSA Doval had earlier visited Srinagar in last week of July before the implementation of decision to revoke Article 370 . (file pic) pic.twitter.com/lHhjiazZSx