Jammu kashmir: सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी कामयाबी, 24 घंटे में मुठभेड़ में पांच आतंकियों को मार गिराया

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) में आतंकी वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह कि एक बार फिर सेना ने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को खदेड़ना शुरू कर दिया है। पुलवामा ( Pulwama ) के पुचल में बुधवार-गुरुवार की दरम्यानी रात सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।

इस एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। वहीं इससे पहले कुलगाम में दो आतंकियों को ढेर करने के साथ ही पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर पांच दहशतगर्दों का खात्मा किया जा चुका है।

कश्मीर के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि बीते 24 घंटे में कश्मीर में 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। इसके लिए उन्होने पुलिस और सुरक्षा बलों को बधाई दी है।

Jammu & Kashmir | An encounter is underway between terrorists and security forces at Puchal area of Pulwama



(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/ANy1M7cjQc