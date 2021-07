कश्मीर में सेना के जवानों को बड़ी कामयाबी, एनकाउंटर में मारा गया हिजबुल का टॉप कमांडर

नई दिल्ली। घाटी में भारतीय जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तरी कश्मीर ( North Kashmir ) के हंदवाड़ा में क्रालगुंड के पाजीपोरा-रेनान इलाके में सुरक्षाबलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ ( Encounter in Handwara ) हुई है। इस मुठभेड़ में कई आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देने वाला एक बड़ा आतंकी मारा गया।

हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी-संगठन का सबसे पुराने और शीर्ष कमांडरों में से एक मेहराजुद्दीन ( Mehrajuddin ) हलवाई उर्फ उबैद को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। कश्मीर के आईजीपी के मुताबिक यह आतंकवादी कई आतंकी वारदातों में शामिल था। सुरक्षा बलों के लिए इसे एक बड़ी सफलता बताया गया है।

